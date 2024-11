Ilrestodelcarlino.it - Dieci ponti osservati speciali a Cesena: ecco l’elenco del Comune. Oltre 15 milioni di spesa

, 14 novembre 2024 – L’alluvione di un anno e mezzo fa ha lasciato una pesantissima eredità: ci vorranno molti anni e parecchie decine didi euro per rimarginare le ferite. Ma ancora più difficile sarà dare un assetto al territorio in modo che sia in grado di fronteggiare adeguatamente gli eventi meteorologici eccezionali che, ormai lo hanno capito tutti, capitano molto più spesso di 50, 100 o 200 anni. O addirittura 1.500 anni, come disse in un’occasione Irene Priolo, attuale presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna. Chi sono gli ‘’ Tra glici sono i: ildiha preparato un elenco dida demolire e ricostruire; per ognuno indichiamo laprevista. Ponte del Risorgimento (Ponte Nuovo) sul Savio 6di euro; passerella ciclopedonale Ippodromo sul Savio 1,5; ponte della via Emilia sul Pisciatello 1,5; ponte della via Emilia sul Rio Donegallia 1,2; ponte di via San Michele sul Pisciatello 800mila; ponte di via Calisese sul Pisciatello 1 milione; ponte di via Cicala sul Pisciatello 800mila; ponte di via Castellaccio sul Borello 1,5; ponte di via Peschiera sul Cesuola 300mila; ponte di via Acquarola sul Cesuola 500mila.