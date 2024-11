Puntomagazine.it - Baronissi, Anna Petta: “Baronissi si illumina di blu per la Giornata Mondiale del Diabete”

L’assessora alle politiche sociali: “14 novembre, la facciata del Palazzo di Città si colorerà di blu per sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza della prevenzione e dell’accesso universale alle cure contro il”Il Comune diaderisce alladel, unendosi a migliaia di città in oltre 150 Paesi che illumineranno i loro monumenti di blu, il colore che simboleggia l’unità globale nella lotta contro questa patologia. L’iniziativa intende richiamare l’attenzione sulla necessità di garantire un accesso equo alle cure per tutte le persone affette da, in linea con il messaggio di Papa Francesco: “Occorre lavorare perché tutti abbiano accesso alle cure, perché il sistema sanitario sia sostenuto e promosso, e perché continui ad essere gratuito”.