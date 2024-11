Thesocialpost.it - Auto finisce contro un albero e si spacca in due: Rilind muore a 21 anni

Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 novembre, un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Cavallino Treporti, in provincia di Venezia.Thaqi, un ragazzo di 21di origini kosovare, ha perso la vita in un violentissimo impatto. Il giovane si trovava a bordo di una Bmw che, intorno all’una, è uscita di strada, andando a schiantarsiunlungo via Fausta, all’altezza della curva del cimitero. Un impatto devastanteL’incidente è stato di una violenza tale che la vettura si è letteralmenteta in due, rendendo impossibile ogni tentativo di salvataggio per il giovane passeggero. Insieme a Thaqi c’era un altro uomo, che ha riportato ferite ma, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi. Immediatamente dopo l’impatto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Jesolo e un’ambulanza del 118, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo, avvenuto praticamente sul colpo.