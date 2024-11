Bergamonews.it - Agroalimentare, export a due velocità: cresce ancora quello delle bevande, in calo del 20% il lattiero-caseario

Leggi su Bergamonews.it

Nel primo semestre 2024 le esportazioni agroalimentari bergamasche ammontano complessivamente a 733 milioni di euro e sono cresciute del 2% rispetto a un anno fa, ma in misura inferiore rispetto sia alla Lombardia (+4,7%) sia all’Italia (+7,4%).La crescita provinciale è dovuta a un ulteriore marcato incremento dell’industria(+5,4%), in espansione già dal secondo trimestre del 2018, eccezion fatta per la parentesi del Covid, e del settore primario (+7,6%). Le esportazioni dirappresentano oltre la metà del totalebergamasche e sono aumentate del +5,9% rispetto a un anno prima. Bergamo mantiene in questo ambito il primato di provincia lombarda con maggiore valore esportato.Anche il settore primario ha avuto una variazione positiva grazie all’andamento dei prodotti di colture non permanenti (+6,4%) e permanenti (+21,6%), due comparti che da soli rappresentano la quasi totalitàesportazioni in valore del settore.