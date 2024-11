Lopinionista.it - Abbiategrasso, Valditara: “Solidarietà al docente aggredito, impegno massimo per contrastare ogni forma di violenza”

Leggi su Lopinionista.it

GiuseppeROMA – Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha contattato il dirigente scolastico Michele Raffaeli dell’Istituto professionale Lombardini di, per esprimereper il grave episodio che ha visto un insegnantecon un calcio al volto da uno studente.“Esprimo la mia vicinanza al professore, al dirigente e a tutta la comunità scolastica”, ha dichiarato il Ministro. A seguito dell’episodio, la scuola ha disposto che lo studente responsabile non prosegua il proprio percorso scolastico all’interno dell’istituto.“Siamo intervenuti con la ridella condotta per ridare valore al comportamento degli studenti e ripristinare il principio della responsabilità individuale. Continueremo a lavorare con ilper mettere in campo tutti gli strumenti necessari a prevenire edi, a tutela dell’incolumità e del benessere di docenti e studenti”, ha concluso