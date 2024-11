Oasport.it - Volley, Trento missione compiuta in Cev Cup! Fatica ma vince 3-1 il sedicesimo di finale a Galati

Un po’ dima arriva, puntuale, la vittoria per l’Itas Trentino nella gara di andata dei sedicesimi didi Cev Cup sul campo dei rumeni dell’Arcada, sconfitto 3-1 al termine di un match durato al limite delle due ore. C’è voluta tutta la pazienza dei trentini, schierati con la formazione titolare, per avere ragione di un rognoso Arcada che ha giocato su buoni livelli per diversi tratti del match.Lorenzetti, un po’ a sorpresa, non fa ricorso al turnover e schiera la formazione titolare sul campo di unche scende in campo con la carica giusta e parte meglio portandosi sull’8-5 con l’ace di Rata e il muro di Constantin.non sta a guardare e inizia a macinare gioco riportandosi in parità a quota 11 con l’ace di Lavia. Un tris di battutenti di Kozamernik lanciano i trentini che si portano sul 17-12 e non si fanno più avvicinare fino al 25-18 firmato dal mani fuori di Michieletto.