Ilgiorno.it - Tra caro-affitti e guerra in Palestina. Non si fermano le mobilitazioni. Occupata anche un’ala di Celoria

Leggi su Ilgiorno.it

Dalle tende contro il, alla Acampada per la liberazione della: continua la mobilitazione degli universitari milanesi che rivendicano nuovi spazi. Alla Statale è stato occupato un settore di via, ribattezzato “Socs26“ e un messaggio di vicinanza è arrivatodagli studenti di Milano-Bicocca: "Le Acampada con le tende nelle Università non sono state importanti unicamente come proteste, macome luoghi che creano socialità, spazi di confronto e dibattito tra noi studenti – ha sottolineato il presidente del Consiglio degli Studenti, Andrea Daccò –. Un luogo d’incontro, di dialogo e mutuo aiuto è da poco nato nell’Università Statale, il Socs 26, un’occupazione creata dalla comunità studentesca e che è la realizzazione concreta del protagonismo di quest’ultima.