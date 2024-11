Liberoquotidiano.it - Terna, al via la terza edizione del master del Tyrrhenian Lab

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - È stata inaugurata ladel“Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica” promosso dain collaborazione con le Università degli Studi di Cagliari, Palermo e Salerno nell'ambito del progettoLab, per il quale l'azienda guidata da Giuseppina Di Foggia ha previsto un investimento complessivo di 100 milioni di euro dal 2022 al 2026. ( Video )L'inaugurazione delè avvenuta con un evento organizzato in contemporanea nei tre atenei coinvolti. A Cagliari erano presenti il Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento dinonché Presidente e Coordinatore Scientifico delLab, Francesco Del Pizzo, e il Rettore dell'Università Prof. Francesco Mola. A Salerno il Direttore Risorse Umane di, Daniele Amati, il Direttore Ingegneria e Realizzazione di Progetto di, Maria Rosaria Guarniere, e il Responsabile del, Vincenzo Galdi.