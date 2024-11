Tennis Murray al debutto in teatro | sul palco con uno spettacolo sulla sua carriera

Leggi su Sportface.it

Andyè pronto a calcare il. Dopo il ritiro, lo scozzese ex numero uno al mondo affronta una nuova sfida, quella della recitazione, con lo‘Andy: Centre Stage‘. La tournée avrà luogo nel Regno Unito a partire dal 18 giugno a al SEC Armadillo di Glasgow. Alla prima data seguiranno quella del 19 giugno al Playhouse di Edimburgo e quella all’Eventim Hammersmith Apollo di Londra il 2 giugno. L’ultima tappa è in programma per il 29 giugno al New Wimbledon Theatre, la sera prima dell’inizio del celebre trofeo su erba inglese. Loripercorrerà ladelta, conpresente sulmentre uno schermo proietterà le immagini chiave del suo viaggio nel mondo del. Lo scozzese racconterà aneddotti inediti e ripercorrerà le sue imprese. Il pubblico dovrà lasciare i telefoni all’ingresso, per non rovinare l’atmosfera dell’evento.