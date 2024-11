Lanazione.it - Taragni in bici col cuore in mano

Sul sellino della suacletta e con ilin: così la campionissima di ciclismo Morenaha rotto pregiudizi sportivi e non. Una storia ad alto tasso di emozioni che grazie alla penna di Gianluca Alzati è diventata un libro: ’Volevo fare la corridora’, che sarà presentato oggi alle 18 nel museo del Ciclismo ’Cuffini’ in via dei Pioppi 10, alla presenza dell’autore e della protagonista, che racconta la sua esperienza. Sulle orme di Alfonsina Strada, è stata la prima Azzurra a salire sul podio mondiale nel 1968, con il bronzo di Imola, si è aggiudicata due argenti nella competizione iridata a Leicester e Mendrisio (su strada), ha stabilito il record del mondo dei 3 km su pista e ha ottenuto 10 titoli italiani su strada e su pista, con 100 vittorie in bacheca a fine carriera.