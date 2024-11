Quotidiano.net - Spotify, nel terzo trimestre ricavi saliti 19% a 4 miliardi

Neldi quest'anno itotali disono cresciuti del 19% rispetto allo scorso anno, raggiungendo i 4di euro; il margine lordo è stato da record a quota 31,1% (473 punti base in più anno su anno) e l'utile lordo ha continuato a superare 1 miliardo di euro per il secondoconsecutivo. Il reddito operativo è inoltre migliorato raggiungendo un nuovo picco trimestrale di 454 milioni di euro. Lo si legge in una nota in cui si precisa che gli utenti attivi mensili sono cresciuti dell'11% rispetto allo scorso anno, arrivando a 640 milioni, mentre gli abbonati sono cresciuti del 12% rispetto allo scorso anno, arrivando a 252 milioni. "Non siamo mai stati in una posizione più forte, grazie all'eccezionale lavoro del nostro team" ha commenato Daniel Ek, fondatore e Ceo di