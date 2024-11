Lanazione.it - Sanità, medici fiorentini: “La legge contro le aggressioni è un passo avanti, ma non basta”

Firenze 13 novembre 2024 – “Accogliamo con soddisfazione lale. Così come l’arresto dell’autore dell’aggressione ai danni del primario di Lamezia Terme è certamente un. Ma non. C’è bisogno anche di un rinnovato patto coi cittadini e di iniziative di sensibilizzazione a partire dalle scuole”. A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine deidi Firenze, dopo il via libera definitivo della Camera dei deputati al decretoleal personale sanitario che è diventato. Provvedimento che ha permesso l’arresto di un 28enne in Calabria, che con un manganello aveva colpito il primario del Pronto soccorso di Lamezia. “Dal 2020 al 2023 si è registrato un’escalation diverbali o fisiche al personale medico e sanitario della Toscana: oltre mille nei primi sei mesi dello scorso anno, un aumento del 30% in tre anni - ricorda il presidente Dattolo -.