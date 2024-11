Puntomagazine.it - Mattarella risponde ad Elon Musk: L’Italia sa badare a se stessa

, dopo il silenzio della Premier e le parole di lode di un esponente del Governo,adAncora una volta il Presidente della Repubblica Sergiocostretto ad intervenire. Come già accaduto per Cutro e in altre occasioni, Il Presindente si trova a difendere la sovranità nazionale da una gravissima ingerenza, che gli opinionisti vicini al Governo tendono a minimizzare.Si tratta delle parole di, prima imprenditore adesso a Capo del Dipeartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE). Nel suo primo postaveva detto “Questi giudici devono andarsene”, riferendosi alla decisione in merito alla trasferimento dei migranti in Albania. “è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che ‘saa sénel rispetto della sua Costituzione’.