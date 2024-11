361magazine.com - Margaret Spada, la 22enne morta dopo un intervento di rinoplastica: aveva scelto il chirurgo su Tiktok

Leggi su 361magazine.com

Agatadeceduta a Romatre giorni di agonia.ilsu. I dettagliAgata, 22 anni di Lentini (Sicilia), muore a Romaun’agonia durata tre giorni. La ragazzadeciso di sottoporsi ad undipresso una clinica privata della Capitale affidandosi alle mani di unintercettato suche le avrebbe proposto un prezzo vantaggioso.Dalle prime indiscrezioni sembra che il costo dell’operazione ammontasse a 3mila euro, maquel sogno di bellezza non ha mai potuto coronarlo e già alla prima anestesia inizia a tremare perdendo i sensi.Il medicoe l’anestesista avrebbero immediatamente chiamato i soccorsi e la ragazza sarebbe stata trasferita d’urgenza in ospedale. A nulla, però, sarebbero valsi i tentativi dei medici e dello staff ospedaliero perchétre giorni di agonia, a 22 anni, muore lasciando i genitori e il fidanzato, anche lui presente prima cheentrasse in sala operatoria.