Gaeta.it - La tournée di “Grigia Assenza” in Argentina: un legame culturale tra Abruzzo e comunità italo-argentina

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’si prepara a far conoscere il suo patrimonioincon la rappresentazione di “”. Questo spettacolo di Roberto “Tito” Cossa toccherà diverse città argentine a partire dal 22 novembre, offrendo uno spunto significativo per riflettere sulle radici e sulla storia della. La giunta regionale, rappresentata dal presidente Marco Marsilio, ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa nel rafforzare i legami tra le due culture.Il commento del presidente MarsilioMarco Marsilio, presidente della giunta regionale dell’, ha espresso orgoglio per l’iniziativa nel corso di una conferenza stampa tenutasi all’Emiciclo di L’Aquila. L’obiettivo di “” è quello di mantenere viva la connessionetra l’e la, un tema di stretta attualità che implica anche il riconoscimento e la valorizzazione del talento abruzzese all’estero.