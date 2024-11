Lettera43.it - John Krasinski è l’uomo più sexy del mondo 2024

Dagli studi della Cia alla copertina della rivista People., star della serie Amazon Prime Video Jack Ryan, èpiùdelper il. Lo ha annunciato, come da tradizione, il conduttore americano Stephen Colbert durante il suo late show sulla Cbs. «Non so cosa pensare», ha spiegato l’attore e regista del Massachussets al magazine dopo la nomina. «Ho un blackout, in realtà. Zero pensieri, a parte forse che mi stanno prendendo in giro tutti». Fra questi ultimi anche la moglie e collega Emily Blunt, con cui vive a Brooklyn dal 2010 e dalla quale ha avuto due figlie. «Mi ha fatto molto piacere dirglielo e lei mi ha risposto dicendo che vuole tappezzare la casa con la copertina di People. Cambierà qualcosa ora? Forse mi affiderà più faccende domestiche». Il divo ha ereditato il titolo da Patrick Dempsey, vincitore nel 2023.