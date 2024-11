Terzotemponapoli.com - Inter-Napoli, ne parlano l’avv. Mandato e Raffaele Mignano

Leggi su Terzotemponapoli.com

lascia dietro di sè più scie. Polemiche arbitrali senz’altro, ma anche temi tattici. TOMMASO, avvocato, ed il giornalistasonovenuti a “MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.“test importante ma non decisivo” Ecco quanto ha affermato Tommaso: “Passo avanti delcon l’dopo la sconfitta con l’Atalanta? Un test importante ma non decisivo, serviva a capire lo stato mentale del. Abbiamo visto una squadra ordinata e precisa, al di là del risultato la prestazione è stata positiva. Poi gli azzurri sono ancora al primo posto, questa è la cosa importante.