Imperia, ragazzo di 23 anni muore folgorato mentre si asciuga i capelli

, 13 novembre 2024 – Tragedia ad Airole, piccolo centro della val Roya in provincia di. Undi 23è mortoda una scossa elettrica proveniente dall’che stava utilizzando in bagno. E’ successo nella tarda serata di ieri. La vittima si chiamava Luigi Ciacca e si trovava nella sua abitazione quando il suo corpo è stato attraversato dalla scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario e i carabinieri. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili. Le indagini sono ora in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e soprattutto per capire cosa possa aver innescato la scarica mortale, se un uso scorretto del phon o invece un malfunzionamento dell’apparecchio stesso o dell’impianto elettrico. La procura di, una volta ricevuti gli atti, potrebbe decidere di disporre l'autopsia.