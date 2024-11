Ilgiorno.it - Il canale esonda. Ma è soltanto un’esercitazione

VIGEVANO (Pavia) L’zione di uncon il conseguente allagamento delle cantine che si trovano nei dintorni. È lo scenario ipotizzato per l’esercitazione che ha impegnato la Protezione civile di Vigevano, denominata “Acqua alta“. Il teatro è stata la zona periferica compresa tra Strada Regina e via Longorio. All’esercitazione, oltre alla Protezione civile di Vigevano coordinata da Fabiana Lisita che ha messo in campo tre squadre, hanno preso parte anche i volontari di Gropello Cairoli, il nucleo sommozzatori Blue Life, la Squadra provinciale di telecomunicazioni e la Cri. "Si tratta di un’emergenza con cui potremmo effettivamente fare i conti – spiega la coordinatrice Lisita – ed è per questo che nell’intero arco dell’anno facciamo addestramento". U.Z.