Gaeta.it - Heinz Beck porta la cucina italiana a bordo del nuovo Orient Express di lusso

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lo chef, celebre nel panorama gastronomico internazionale e fondatore del ristorante La Pergola a Roma, noto per le sue tre stelle Michelin, ha annunciato il suoprogetto culinario a Londra. Sarà a capo del programma gastronomico per il treno diLa Dolce Vita, il cui avvio è programmato per la primavera del 2025. Questocapitolo si preannuncia come una fusione di altae viaggio,ndo l’essenza del Bel Paese su rotaia.Un viaggio culinario tra storia e tradizioneè sinonimo diraffinata e innovativa, con un forte legame alle tradizioni italiane. Sul La Dolce Vita, i menu concepiti dallo chef promettono un’esperienza che va oltre il semplice pasto: ogni piatto sarà un racconto di bellezza, storia e cultura.