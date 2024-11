Sport.quotidiano.net - Futsal. Mc cade ancora, ecco i Canarini

Il Modena Cavezzo regge un tempo a Pordenone nella 6^ giornata di Serie A2 Elite, poi nella ripresa va al tappeto e subisce la quarta sconfitta di fila di questo difficile avvio di stagione. Finisce 6-2 per i friulani dopo il 2-2 della prima frazione, in cui in 60 secondi i ragazzi di Checa avevano ribaltato grazie a Matarese e Aieta il vantaggio iniziale di Langella. Prima del riposo Koren aveva firmato il pari di casa e nella ripresa nei primi 3’ Bortolin e Stendler hanno scritto l’allungo del Pordenone. Il Modena Cavezzo ha provato a tornare in gara, subendo però al 30’ la quinta rete di Grigolon e la sesta di Chtioui che hanno di fatto chiuso i conti. Serie D. È arrivato lunedì sera nel posticipo della 5^ giornata di D il primo storico successo in Figc dei1912 (foto), che hanno battuto 6-0 a Saliceta il Bagnolo azzerando il -2 in classifica (per le due gare in cui non erano riusciti a giocare perché in concomitanza con gli impegni della scuola calcio gialloblù) a quota un punto e lasciando i reggiani sul fondo.