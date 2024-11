Formazione 4 0 reinserimento dei detenuti | ecco l’avviso da 5 milioni di euro

Leggi su Ildenaro.it

Sostenere progetti per ilsociale delle persone detenute attraverso ladigitale. Questo l’obiettivo del protocollo d’Intesa sottoscritto da Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale. Il Fondo si occuperà di pubblicare un bando da 5dirivolto a enti pubblici e soggetti privati non profit, che potranno realizzare azioni formative e di orientamento in ambito digitale all’interno e all’esterno delle strutture penitenziarie. Per Martina Lascialfari, Direttrice Generale del Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale: “Dopo due anni di attività e tanti progetti sostenuti, continua l’impegno del Fondo nel perseguire obiettivi per promuovere iniziative di carattere nazionale finalizzate all’inclusione digitale e al riscatto sociale di fasce della popolazione in condizioni di maggiore fragilità.