Quotidiano.net - Disertano la festa, bimba resta sola

Leggi su Quotidiano.net

"Mamma dove sono i bimbi?". È il suo quinto compleanno ed Emma (nome di fantasia) fissa la porta. In mezzo ai palloncini colorati il profumo di popcorn e zucchero filato, ma nulla basta a colmare il vuoto degli amichetti che non arrivano alla sua. La storia arriva da Castiglione del Lago, la protagonista una bambina all’ultimo anno della scuola materna che aveva consegnato 35 inviti ai suoi amici per convocarli in una sala feste nella vicina Cortona (Arezzo). Secondo i genitori, al netto delle 10 defezioni annunciate tramite la chat di classe, almeno 10 avrebbero dovuto esserci. Non è arrivato nessuno. Una vicenda che La Nazione ha raccontato per prima e che adesso sta diventando virale. Il ministro Matteo Salvini ne ha parlato attraverso un post su Instagram, scrivendo che "il vero problema non sono mai i bambini, ma gli adulti, che tali non sono.