Creme ai probiotici | nuove frontiere per la cura del corpo

sono la nuova frontiera della body care routine. Del resto, c’era da aspettarlo. Di pre, pro e post-biotici abbiamo già tanto sentito parlare negli ultimi anni. Inizialmente erano confinati agli integratori alimentari, soprattutto a quelli destinati al benessere della flora batterica intestinale. Poi sono stati introdotti nei trattamenti cosmetici. Prima in quelli per il viso e poi in quelli dedicati alladel cuoio capelluto. Ora è arrivato il momento di sfruttarne le tante virtù anche per la pelle del. Diversi brand li stanno, infatti, sperimentando, con formule che promettono una silhouette più tonica e un’epidermide nutrita e levigata già dal primo utilizzo.