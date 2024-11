Ilfattoquotidiano.it - “Corruzione negli appalti per il Giubileo”, perquisizioni in Campidoglio: indagati dipendenti del Comune e di una partecipata

Uomini della Guardia di Finanza hanno perquisito il, sede deldi Roma, e gli uffici di Astral, societàdella Regione Lazio, nell’ambito di un’inchiesta per, frode in pubbliche forniture e turbativa d’asta che riguarda anche glifinanziati con fondi per il2025. Lo riporta l’edizione online di Repubblica. Secondo l’ipotesi della Procura, diverse gare per il rifacimento del manto stradale in vista dell’anno santo sono state pilotate attraverso il pagamento di tangenti da parte di Mirco Pellegrini, imprenditore titolare di fatto di 15 società intestate a prestanome.I pubblici ufficialisono sei: quattrodel, due di Astral e due appartenenti alla Polizia stradale. Secondo l’accusa, le strade realizzate dalle aziende di Pellegrini venissero costruite al risparmio, tagliando i costi sui materiali bituminosi con cui si realizza il manto, che così restava sottile e si rompeva facilmente, dando origine alle famigerate buche di Roma.