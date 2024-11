Ilfattoquotidiano.it - “Come arrivare a 96 anni? Cammino 5 km al giorno, salto il pranzo, cena leggera. Per la mente è importante mantenere i rapporti”: la ricetta di Silvio Garattini

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Grande festa all’Istituto di ricerca Mario Negri di Bergamo per il presidenteche ha compiuto 96. Il fondatore ha rivelato a Il Corriere della Sera il segreto della longevità: “Non c’e? una: ho osservato le buone abitudini di vita.5 chilometri alil, la sera antipasto, primo e dolce, e cerco di alzarmi da tavola con un po’ di appetito,si diceva una volta. Quello che conta e? cio? che si mangia nell’arco della giornata. Mentre per lae?sociali. Ho raggiunto un’eta? in cui bisogna raggiungere l’equilibrio tra il pensiero che domani mattina potrei non esserci piu? e il fatto che, se invece ci saro?, dovro? fare progettise avessi ancora davanti ancora tanto tempo. A lungo termine mi piacerebbe vedere migliorare il servizio sanitario nazionale, la formazione a scuola e l’informazione.