Cassino non consegna posta per 10 anni | Avevo mal di schiena

Era tutto accumulato in casa, in una stanza ormai piena e nel portabagagli dell'auto. Quaranta chili di corrispondenza che non è statata ai destinatari negli ultimi dieciè stata scoperta dalla Polizia di Stato in casa di una portalettere assegnata al recapito su una zona di, la città nel sud della provincia di Frosinone. Lapiù vecchia è una bolletta dell'energia elettrica spedita nel 2014, tra le buste verdi contenenti Atti Giudiziari, invece, ce n'è una risalente al 2016. Le indagini sono state portate avanti dagli uomini del sostituto commissario Roberto Donatelli dopo avere ricevuto le segnalazioni dei cittadini. Protestavano perché ricevevano ingiunzioni per bollette mai recapitate.