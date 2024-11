Notizie.com - Auto trascinate in mare, allerta meteo Catania: le strade trasformate in fiumi in piena | VIDEO

, Sicilia in grave difficoltà per il maltempo: vigili del fuoco e protezione civile stanno operando già da ore.via dall’acqua, giù per leche si sonoininfino in. Ma la giornata in Sicilia sta raccontando anche di famiglie evacuate e di un territorio in ginocchio. In appena 12 ore sono caduti 500 millimetri d’acqua.in: leinin(ANSA) Notizie.comLa protezione civile della Regione aveva dichiarato l’gialla fino alla mezzanotte di oggi, ma dopo gli eventi della mattinata l’avviso è stato prorogato fino alle 12 di domani. Dalla mezzanotte alle 8 di stamattina sono stati 30 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di