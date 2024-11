Liberoquotidiano.it - Anna Kalinskaya, clamoroso schiaffo a Jannik Sinner: brutte voci e conferme, è finita malissimo?

Nel bel mezzo delle Atp Finals di Torino, piombanosu: lui epotrebbero essere in crisi, anche se non c'è ancora nessuna conferma né smentita ufficiale dai diretti interessati. Le, diffuse dai media russi, stanno preoccupando i fan della coppia, soprattutto dopo un recente dettaglio che non è passato inosservato: la tennista russa ha smesso di seguiresu Instagram, mentre lui continua a figurare tra i suoi follower. L'indiscrezione è stata rilanciata dal Corriere dello Sport. Il "defollowing", va detto, è uno, pare più di un indizio. Secondo la stampa russa, la relazione starebbe attraversando un momento difficile, e questo sarebbe uno dei motivi per i quali laha scelto di non raggiungere Torino per sosteneredurante il torneo dei campioni iniziato da pochi giorni.