Amadeus conduce i SIAE Music Awards 2024 | tutte le nomination della seconda edizione

Leggi su Funweek.it

Sabato 23 novembre, nel cuore del quartiere Tortona a Milano, tornano i, premi dedicati agli autori e agli editori che hanno segnato l’anno con il loro talento e successo. L’evento, che si svolgerà presso il Superstudio Più durante la MilanoWeek, riunirà l’industriaale in un’unica serata all’insegnacreatività e dell’eccellenzaale.“Dopo il successoprima, siamo ancora più convinti che premiare gli Autori e gli Editori dei brani più ascoltati, ballati, cantati, riprodotti – in una parola: vissuti – sia il naturale completamento di quello che facciamo ogni giorno. Stare dalla parte di chi crea. Isono nati per celebrare la struttura portantenostra Società e del nostro patrimonio culturale. Per rendere omaggio alle personalità che hanno costruito la storiaa e che ancora oggi sono la fonte creativa del mondoale, dichiara il Presidente Salvatore Nastasi.