Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 13 novembre: Luigi Bertolini, Dino Baggio ed altre ricorrenze

13edricorrenzeScrisse anche di lui Mario Pennacchia nel volume ‘Gli Agnelli e la Juventus’. Sei annate e quattro tricolori in maglia bianconera. Giunse a Torino dall’Alessandria. Campione del mondo nel 1934. Ventisei presenze in azzurro: il 131904 nasceva. Compieottant’anni Ron Harris, un simbolo del Chelsea. La bandiera, considerato che ci riferiamo al giocatore con il maggior numero di presenze nella storia dei ‘Blues’, con i quali vinse una Coppa di Lega, una FA Cup e una Coppa delle Coppe. Settanta invece per Emanuel Gunther, che nel 1979 festeggiò la Coppa di Germania con il Fortuna Dusseldorf. Il 131999disputava -in un’amichevole con il Belgio- l’ultima partita in Nazionale.GLIEROIDELCALCIO.