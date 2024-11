Thesocialpost.it - 19enne ucciso per sbaglio: mostrava il petto e incitava Caiafa a sparargli

Continua a far discutere il caso della morte di Arcangelo Correra, il 18enne deceduto in un drammatico episodio che, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe stato il tragico epilogo di un gioco pericoloso tra amici. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per Renato, ilcoinvolto nella vicenda, accusato di porto, detenzione e ricettazione di un’arma clandestina e indagato per omicidio.Il racconto degli eventi secondo le indaginiSecondo quanto riportato nell’ordinanza, la scena drammatica avrebbe visto Correra sfidare, esponendosi intenzionalmente e mostrandogli il. Alcuni testimoni avrebbero raccontato che, appenaha premuto il grilletto, il gruppo è rimasto sconvolto, urlando: “Cosa hai fatto?”.