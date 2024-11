Zonawrestling.net - WWE: Importante ritorno nel prossimo Raw e possibili ripercussioni in chiave Survivor Series! – Spoiler

Ieri notte è stata registrata anche la puntata di Monday Night Raw che andrà in onda settimana prossima. Durante i taping unin. Andiamo con ordine. Durante la puntata vedremo un segmento coinvolgente diverse donne e in particolare Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Tiffany Stratton e Nia Jax, da una parte, e Bianca Belair, Jade Cargill, Iyo Sky e Naomi. A un certo punto ila sopresa.Mami is backa sorpresa nel corso della puntata di Raw registrata ieri notte e che vedremo settimana prossima. Rhea Ripley è tornata in azione. Mami si è palesata sullo stage, con una maschera in volto, e si è diretta verso il ring urlando “WarGames”. Rhea ovviamente è andata subito in cerca di Liv Morgan e nel ring si è generato un parapiglia.