Iodonna.it - Tredici su 50: questo il dato "record". Anche l'America fa i conti con una forte sottorappresentazione femminile in politica

La vittoria della repubblicana Kelly Ayotte contro la sfidante democratica Joyce Craig nell’elezione a governatrice del New Hampshire, segna un momento storico e unper lana: per la prima volta, il prossimo anno, 13 figure femminili guideranno altrettanti Stati. Stati Uniti, un team di sette donne per la comunicazione della Casa Bianca Xdonne governatrici:storico negli UsaAyotte si unirà a un gruppo di altre 12 donne, di cui 5 repubblicane e 8 democratiche, tra cui Sarah Huckabee Sanders in Arkansas, Maura Healey in Massachusetts e Gretchen Whitmer in Michigan.