Lettera43.it - Stellantis, dopo Mirafiori tocca a Cassino: sette giorni di stop alla produzione a fine anno

Non come, ma è comunque unoimportante.ha comunicato che nello stabilimento di, nel Comune di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, lasarà sospesa perdi dicembre. Il gruppo guidato dal ceo Carlos Tavares ha di fatto prolungato le vacanze natalizie a tutti i dipendenti, sospendendo le attività il 23, il 24, il 27, il 30 e il 31 dicembre e il 2 gennaio. I seiin questione, spiega Milano Finanza, sarcoperti con ferie e permessi annui retribuiti. A questi si aggiungerà anche il 3 gennaio, giorno in cui l’azienda anticiperà la festività del patrono di Piedimonte San Germano, Sant’Amasio, prevista da calendario per il 23 dello stesso mese.Il ceo Carlos Tavares (Getty Images).ripartirà il 4 gennaioDi fatto, quindi, lo stabilimento diripartirà il 4 gennaio 2025, mentre opererà fino a venerdì 20 dicembre 2024.