Corrieretoscano.it - Spalletti e Shevchenko in Hall of Fame: i campioni a Coverciano

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –inof: iinof, cerimonia aa Firenze.Con Lucianoe Andriy, riconoscimento per Daniele De Rossi, Ariedo Braida, Roberto Boninsegna, Valentina Giacinti. Premio alla memoria per Agostino Di Bartolomei, Vincenzo D’Amico e Manlio Scopigno.Premio intitolato a ‘Davide Astori’, a Santo Rullo per il suo progetto ‘Crazy for Football’.Dodicesima edizione dellaofall’auditorium di. Riconoscimento per il ct della Nazionale italiana Luciano; il campione del mondo 2006 Daniele De Rossi; il Pallone d’oro 2004, Andriy; il dg di quello stesso Milan, Ariedo Braida; il vicecampione del mondo nel 1970 Roberto Boninsegna, che fu autore del gol in finale contro il Brasile, e la ‘ragazza mondiale’ del 2019, l’azzurra Valentina Giacinti.