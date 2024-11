Oasport.it - Sci alpino, Alex Vinatzer e la voglia di tornare competitivo anche in slalom

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Sono passati quasi quattro anni dall’ultimo podio in Coppa del Mondo di. Era lodi Madonna di Campiglio e l’azzurro chiuse al terzo posto lodi Madonna di Campiglio. Sembrava poter essere l’inizio di una carriera ricca di risultati importanti e vittorie ed invece da quel momento il 25enne di Bolzano si è inceppato, non riuscendo a confermare le aspettative iniziali. Nel frattempo l’azzurro ha cominciato a gareggiarein gigante, trasformandosi quasi in uno specialista delle porte larghe, con una crescita sempre più costante rispetto ai pali stretti.La stagione attuale è cominciata con un bel quinto posto nel gigante di Soelden e la speranza è quella che questa possaessere quella del rilancio in. La scorsa si era comunque conclusa in maniera positiva con tre Top-10 nelle ultime quattro gare disputate, con un sesto posto a Palisades Tahoe ed un ottavo a Saalbach come migliori risultati.