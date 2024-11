Gaeta.it - Ripartono i lavori nell’ex discarica di Malagrotta: nuovi sviluppi da marzo 2025

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Idi bonificadia Roma prenderanno il via a. L’annuncio è stato dato dal commissario straordinario Giuseppe Vadalà durante un incontro con i cittadini delle zone circostanti. Il progetto di bonifica, accolto con impazienza dalla comunità locale e da enti governativi, si inserisce in un contesto più ampio di necessità nazionale per garantire il rispetto delle normative europee e locali.Dettagli suiprogrammatiL’exdi, che ha rappresentato un problema ambientale per decenni, sta per subire una trasformazione radicale. Durante l’incontro, Vadalà ha confermato che iiniziali sono già stati messi in moto. Sono state avviate le procedure per la realizzazione della cinturazione del sito, la quale prevede una spesa di 74,8 milioni di euro.