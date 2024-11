Romadailynews.it - Renato Zero, concluso ieri a Roma il tour “Autoritratto”. Due nuovi brani in omaggio ai suoi miti della musica mondiale

Leggi su Romadailynews.it

TRIONFO LIVE PEROLTRE 250MILA PRESENZE COMPLESSIVE PER I 38 APPUNTAMENTI DEL– I CONCERTI EVENTODOVEHA PRESENTATO IN ANTEPRIMADUEAIDISPONIBILI DA VENERDÌ 15 NOVEMBRE SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI Trionfo live per, che hanella sua– I CONCERTI EVENTO, la grande traversata in 38 appuntamenti per tutta l’Italia che ha tenuto banco a colpi di sold out da marzo a novembre, e durante la qualeha raccolto nel suo abbraccio inoltre 250mila spettatori complessivi.Nelle ultime due serate, dal palco del Palazzo dello Sport diha riservato una sorpresa speciale al suo fedelissimo pubblico: infaticabile, ha dato un primo assaggio del suo prossimo progetto proponendo in scaletta due, sentitoaigrandi