.com - Pallamano A Gold / Macagi Cingoli, c’è un nuovo acquisto: ecco Nebojisa Vojinovic

Leggi su .com

Il terzino sinistro-centrale serbo, classe 1990, sostituisce l’infortunato Ceccardi: “Ho sentito solo cose positive sulla società. Possiamo fare di più”, 12 novembre 2024 –è ungiocatore della. Il terzino-centrale classe 1990, ex Vaci, Anorthosis e Belluno, infatti, si è aggregato alla squadra di Serie A2024-2025. Il suo arrivo è propedeutico alla sostituzione di Juan Francisco Ceccardi, infortunato al tendine d’Achille. “Mi hanno parlato molto bene di questa società – spiega il giocatore serbo -, non ho avuto dubbi nell’accettare l’offerta. Laè stata sfortunata in questo inizio di stagione: possiamo fare di più”.Chi èè nato in Serbia nel 1990. Cresciuto nel Vojvodina, ha giocato nel suo paese natale anche al Smederevo e al Pozarevac.