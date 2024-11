Anteprima24.it - Marcianise: la prima della rassegna teatrale “Nice” presso il Consorzio Creativo

Tempo di lettura: < 1 minutoSabato 16 novembre 2024, alle ore 21.00, aldi(Caserta), sito in via Romaniello n.9, primo spettacolo in programma per ladi teatro indipendente “25” organizzata da “Teatro dell’Ovo” e “Non Solo Sipario”. Sarà rappresentata l’opera “I cinque figli – favola per attore padre”, ispirata ad una novella de “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile, di e con Antimo Casertano (musiche live di Gianluca Pompilio, disegno luci Angela Grimaldi, costumi Olga Brandi, scene Ferdinando Smaldone. “Lo Cunto de li cunti” di Giambattista Basile rappresenta una pietra miliarenostra tradizione letteraria ed orale. La spericolata architettura originale propone stratificazioni narrative spiazzanti, un linguaggio complesso e popolare al tempo stesso, uno stile raffinatissimo e basso in grado di trascinare il lettore in ogni fantasticheria proposta.