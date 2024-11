Tvzap.it - Lutto a Mediaset: Arianna aveva solo 26 anni

“Morta infilzata”:26– Violento incidente nella notte tra Milano e Cinisello Balsamo. Una giovane donna,Paola Alberga, ha perso la vita mentre si trovava sul sedile passeggero di un’automobile. Alla guida un 26enne, che non ha riportato ferite gravi. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento. ( dopo le foto) Leggi anche: Due persone investite e uccise da un treno in ItaliaLeggi anche: Treno esce dai binari in Italia: terribile incidentePaola Alberga26Paola Alberga, 26, è morta in un incidente stradale nel Milanese. La ragazza viaggiava a bordo di un’auto che, dopo essere sbandata, è stata trafitta dal guard rail in viale Fulvio Testi all’altezza dell’incrocio con via Enrico Ferri a Cinisello Balsamo.