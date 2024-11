Oasport.it - LIVE Real Madrid-Virtus Bologna 90-76, Eurolega basket in DIRETTA: Blancos verso la vittoria a 5? dal termine

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ALBA BERLINO-OLIMPIA MILANO DIDALLE 20.0098-82 Cordinier in appoggio, è l’ultimo a mollare in sostanza.98-80 Cordinier per Zizic, anche se ormai i buoi sono scappati.98-78 Cordinier fino in fondo. 2’50” alla fine.98-76 Ancora Ibaka.96-76 Follia di Rathan-Mayes da tre, fuori equilibrioizza il +20.93-76izza l’aggiuntivo Deck.Timeout in campo.92-76 Deck appoggia al tabellone su gran palla di Llull, fallo di Polonara.90-76 Linea centrale per Zizic che controlla il corpo e appoggia bene.90-74 Hezonja con l’appoggio che lo porta a quota 20.88-74 Ibaka con la finta e l’arrivo fino al ferro.86-74 Belinelli ancora a segno, 10 per lui in un amen. 6’45” alla fine.86-72 Belinelli con una magata allo scadere dei 24.