Oasport.it - LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano 76-83, Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini provano la fuga decisiva, i tedeschi non mollano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86-88 Williams appoggia e tiene l’a contatto (19 punti per lui).84-88 Canestro di esperienza di Causeur: +4.84-86 Matteo Spagnolo in allontanamento: 18 punti e 8 assist, -2.82-86 2/2 per Trevion Williams ai liberi: l’non molla la presa, -4.80-86 1/2 per Zach LeDay a cronometro fermo: due possessi pieni di vantaggio per l’.80-85 Nikola Mirotic dalla media: +5, 22 punti per lui.80-83 Contropiede di Mattiasseck per il -3: time-out immediato di Ettore Messina.78-83 Rapieque batte un colpo.76-83 Causeur alza la parabola per il +7.76-81 Semi-gancio di Trevion Williams per il -5.74-81 BOLMARO. COL FALLO.74-79 2/2 per Gabriele Procida, che aggancia quota 24 punti. La settimana scorsa ne aveva fatto solo uno in più (25), ma la partita non è ancora finita.