Gaeta.it - L’Aquila, aggiornamenti sulla gestione della fauna selvatica: le dichiarazioni della giunta regionale

Facebook WhatsAppTwitter Recentemente, il Consiglio di Stato ha emesso un importante pronunciamento riguardante ladei cervi in Abruzzo. Il presidente, Marco Marsilio, insieme al vicepresidente ed assessore all’agricoltura, alla caccia e all’ambiente, Emanuele Imprudente, ha rilasciato una nota ufficiale in merito. Le lorosottolineano un approccio pragmatico e scientifico nello sviluppo del piano per il contenimento, con l’obiettivo di raggiungere un equilibrio ambientale.Pronunciamento del consiglio di stato e prospettive futureLaha accolto con serenità la recente ordinanza del Consiglio di Stato, rispettando l’autorità giudiziaria. Non si è registrata alcuna reazione euforica all’ordinanza precedente del TAR, che aveva respinto la richiesta di sospensiva riguardo alla legittimitàprocedura amministrativa in corso.