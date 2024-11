Ilnapolista.it - La Roma dei Friedkin è un cubo di Rubik con troppe facce e nessuno che ce ne metta una

Ladeiè undiconche ce neunaTiago Pinto, Berardi, Scalera, Vergine, Wandell, Zubiria, Souloukou. A volte dovremmo metterci nei panni altrui, se non per empatia per ambizione scientifica:nista per un giorno, test di sopravvivenza. Quei nomi, buttati lì alla rinfusa, sono la “squadra invisibile” presente e passata della: i dirigenti che dirigono evidentemente qualcosa che al tifoso (utente? cliente?) non è dato sapere. Una formazione da mandare a memoria, solo per il gusto di dimenticarla. Ora ce n’è un altro: Ed Shipley. Che il Corriere della Sera dipinge così: “plenipotenziario, miglior amico di Dan, pilota acrobatico proprio come, figura tarantiniana alla Wolf”. Esatto, quello che in teoria risolverebbe problemi.