Cityrumors.it - Imu dicembre: anche questi sfortunati proprietari potranno saltare il pagamento

Leggi l'articolo completo su Cityrumors.it

di immobili occupati abusivamente possono richiedere l’esenzione Imu? Cosa dice la legge e cosa si può fare incasi.Si sente sempre più spesso parlare nel nostro Paese di immobili occupati abusivamente. Questo si verifica quando uno o più soggetti si insediano all’interno di un’abitazione non di loro proprietà senza avere il consenso delo.Imuil(Cityrumors.it)Oltre al disagio per quest’ultimo e le conseguenze dal punto di vista giuridico per chi mette in pratica questa condotta, nasce un’altraone legata aldell’Imu, l’imposta municipale propria dovuta da chi possiede immobili, ad eccezione della prima casa, aree fabbricabili e terreni agricoli. Cosa accade incasi e cosa dice la legge in merito?Immobili occupati abusivamente, come ottenere l’esenzione Imu: la proceduraSono migliaia gli immobili e gli spazi occupati abusivamente nel nostro Paese, un fenomeno che negli ultimi anni ha fatto registrare una significativa crescita.