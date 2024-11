Imprese | apre Fabbrica Italiana Innovazione casa delle startup

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

«Inauguriamo ladell’, realizzazione di un sogno di 12 imprenditori napoletani che vogliono restituire ciò che hanno avuto da questa città in una logica di sviluppo su due settori che sono strategici per noi, la blue green economy e le industrie creative e culturali». Così Fabrizio Monticelli, presidente delladell’, spiega l’inaugurazione del nuovo polo tecnologico a Napoli , in via Ponte dei Granili, dove una volta c’era l’archivio storico dei documenti di Enel, poi spostato alla Mostra d’ Oltremare. Da oggi questa è la nuova ‘’ per le start up ei giovani con idee sullo sviluppo della Green e Blue Economy eIndustrie Culturali e Creative, un punto di riferimento per l’intero sistema dell’, a livello regionale, nazionale e internazionale.