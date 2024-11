Gaeta.it - Il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” protagonisti e messaggio antibullismo a Gallipoli

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Recentemente, il Teatro Italia diha ospitato una proiezione del“Ildai”. Questa non è stata una semplice visione, ma un evento speciale grazie alla presenza del giovane attore Samuele Carrino, che interpreta il protagonista Andrea Spezzacatena. Durante la serata, Carrino ha interagito con i membri del movimentoMabasta, rendendo la proiezione non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’importante occasione di riflessione su tematiche sociali cruciali come il bullismo e il cyberbullismo.L’importanza delcontro il bullismoPrima della proiezione, Luigi Carratta, Diego Cellamare e Francesco Pio Manca, tre membri del movimento Mabasta, hanno illustrato al pubblico la missione del gruppo. Iniziato otto anni fa, il movimento si dedica a sensibilizzare gli studenti sul bullismo, cyberbullismo e bodyshaming.