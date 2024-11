Iltempo.it - Fitto in audizione da europeista ma è rinvio sui voti. Meloni contro il Pd

"Non sono qui per rappresentare un partito politico o uno Stato membro ma per affermare il mio impegno verso l'Ue". Nell'al Parlamento europeo si presenta nella sua veste piùRaffaele, vicepresidente designato della Commissione europea, con delega alla Coesione, alle riforme e al Pnrr. In oltre tre ore dirisponde a tutte le domande dei membri della commissione Sviluppo regionale, cerca di distaccarsi il più possibile dall'estrazione di Fratelli d'Italia o del governo italiano, afferma di non voler entrare in polemiche politiche nazionali, e di impegnarsi fermamente nella difesa dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sanciti nei Trattati Ue. Ribatte alle accuse della sinistra che menziona il maschilismo, il fascismo e le politiche anti-migranti, invitando gli avversari a un dialogo costruttivo all'insegna del rispetto delle opinioni altrui.